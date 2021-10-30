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إحالة 18 موظفا بالمنيا للتحقيق لغيابهم بدون عذر

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إحالة 18 موظفا بالمنيا للتحقيق لغيابهم بدون عذر إحالة 18 موظفا بالمنيا للتحقيق لغيابهم بدون عذر

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قام الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بأحياء المدينة والحملات الميكانيكية وكورنيس النيل، لرفع كفاءة سير العمل بقطاعات العمل المختلفة بالمدينة.

حيث أحال ١٨ موظفا لتحقيق لغيابهم بدون عذر والتقصير بالعمل ،حيث وجه سيادته ا حسام حسن مدير التفتيش الإداري بمجلس المدينة، بالتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف بإحياء المدينة الأربعة، والحملة الميكانيكية بالمنظمة دمشير، وتبين له تغيب ١٨ موظف بدون عذر وتم إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق .

كان الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، كلف نواب المدينة بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للحالة العامة بشوارع المدينة والتأكيد على التزام كل موظف في مكانه والقيام بمهام الوظيفة وإحالة المقصر للتحقيق، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

المصرى اليوم

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