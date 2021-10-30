اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن اختيار د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

جدبر بالذكر أن د. محمود المتيني أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، كما شغل منصب عميد الكلية، وأسهم في تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط، ومؤسس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأنجز وفريقه 1500 جراحة زراعة كبد بمستشفيات عين شمس التخصصى ووادى النيل ومصر للطيران.