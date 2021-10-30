أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تُسجِّل ‏‎89,711‎‏ إصابة جديدة و‏‎1,604‎‏ وفيات بكورونا -
العُهر السياسي والمدلل -
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

Print
اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اختيار محمود المتيني عضوًا بالهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن اختيار د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عضواً بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

جدبر بالذكر أن د. محمود المتيني أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، كما شغل منصب عميد الكلية، وأسهم في تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في والشرق الأوسط، ومؤسس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس.

وأنجز وفريقه 1500 جراحة زراعة كبد بمستشفيات عين شمس التخصصى ووادى النيل ومصر للطيران.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

تعرف على تفاصيل إطلاق جواز السفر الصحي في مصر

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

فى أول دورة بعد «كورونا».. «المصرى اليوم» ترصد رسائل السياحة لـ«المشاركين فى بورصة لندن»

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

خبير: مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في السوفت وير بعد الهند

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر

«العناني» يلتقي مدير قسم المصريات بمتحف اللوفر