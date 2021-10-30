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«انتخابات نادي الصحفيين»: اكتمال النصاب القانوني والتجديد للمجلس السابق بالتزكية

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«انتخابات نادي الصحفيين»: اكتمال النصاب القانوني والتجديد للمجلس السابق بالتزكية «انتخابات نادي الصحفيين»: اكتمال النصاب القانوني والتجديد للمجلس السابق بالتزكية

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات تجديد مجلس إدارة نادي الصحفيين النهري، عن فوز كل من: محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين لدورة ثانية، وأحمد ثروت شاكر، نائب رئيس النادي، والأعضاء: وليد البلاسي، وشيماء شافعي، وخالد جمال، وإيهاب شام، وأحمد شهاب العلكي، وذلك بالتزكية، ومن المقرر أن يعقد مجلس النادي، انتخابات تكميلية على 3 مقاعد أخرى العام المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للنادي.

وكان قد اكتمل النصاب القانوني لعمومية نادي الصحفيين، بواقع ٦٨ عضوًا سجلوا في كشوف العمومية اليوم، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الإدارة، والتي يتنافس على رئاستها محمد شبانة منفردًا.

وجرت العملية الانتخابية داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم، واكتمل النصاب القانونى للجمعية بحضور 20 %، واستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكدت إدارة نادي الصحفيين، أن انتخابات مجلس الإدارة جرت اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادي، وأنه تم إجراء كافة التجهيزات، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

المصرى اليوم

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