«تلقيح الأطفال من سن 12 سنة».. الصحة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا لهذا السبب

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حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»،: «نشهد تجمعات كثيرة في فصل الشتاء، فضلا عن ضعف مناعة الجهاز التنفسي نتيجة تغير الطقس».

وأضاف: «ننصح المصريين بتناول اللقاح قبل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء»، مؤكدا: «جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة بشهادة منظمة الصحة العالمية».

وأكد: «ملف كورونا تم إدارته في مصر بكفاءة عالية بفضل توجيهات القيادة السياسية»، لافتا: «هناك كثرة وتوافر في اللقاحات ولا يوجد فئة عمرية في مصر لا تغطيها اللقاحات»، متابعا: «نحن في صدد تلقيح الأطفال من سن 12 سنة».

وأردف: «فصل الشتاء والخريف هما فترة الانتشارات الفيروسية، وتنتشر في التغيرات المناخية»، لافتا: «زيادة أعداد الإصابات ليس هي الأساس لكن حدة المرض هي الأساس».

وأشار: «رغم زيادة الأعداد في الفترة الحالية سواء في مصر أو في أوروبا لكن هناك سيطرة على حدة المرض وذلك بفضل اللقاحات والتي أدت إلى ضعف حدة المرض».

وأكد: «ملف كورونا تم إدارته في مصر بكفاءة عالية بفضل توجيهات القيادة السياسية»، لافتا: «هناك كثرة وتوافر في اللقاحات ولا يوجد فئة عمرية في مصر لا تغطيها اللقاحات»، متابعا: «نحن في صدد تلقيح الأطفال من سن 12 سنة».