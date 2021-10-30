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صلاح حسب الله: هدفنا تقديم نموذج انتخابي يعكس عراقة نادي الصيد

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صلاح حسب الله: هدفنا تقديم نموذج انتخابي يعكس عراقة نادي الصيد صلاح حسب الله: هدفنا تقديم نموذج انتخابي يعكس عراقة نادي الصيد

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قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الصيد، إن التوقعات تشير إلى أن انتخابات نادي الصيد ستكون ساخنة جداً، وليس مهماً من ينجح ولكن الأهم هو أن ينجح النادي وأعضاؤه في أن يقدموا نموذجاً انتخابياً يعكس عراقة هذا النادي العظيم.

وأضاف "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلاميين رمضان حبيب وعزة عثمان، ببرنامج "أنا والمسئول"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن نجاحنا الحقيقي أن نرسي قواعد الديمقراطية، وأن نؤكد فكرة المنافسة الأخلاقية، فلا نطعن في أحد ولا نجرح أحداً وإنما نهتم بالقواعد الأخلاقية للمنافسة الشريفة؛ فنجاحنا أن نقدم طبعة صيداوية للانتخابات الديمقراطية، لا تلاسن فيها ولا تجريح.

وتابع: "أطرح فكرة أخلاقيات الانتخابات مبكراً قبل أن ندخل في دوامة قد تعصف بالأخلاق والقيم التي يتميز بها نادينا وأعضاؤه".

المصرى اليوم

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