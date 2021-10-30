الكشف الطبي على 1749 شخصا في قافلة بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية المشاعلة التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، واستمرت لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية.



اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن» كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٤٩ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.