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موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز موسيماني يعلن قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي بالدوري الممتاز

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه في مواجهة نظيره البنك الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وجاءت قائمة الأهلي في مواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم- محمد هاني- أيمن أشرف- بدر بانون- كريم فؤاد- علي معلول.

الوسط: عمرو السولية- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة- بيرسي تاو- عمار حمدي- أحمد عبدالقادر- حسين الشحات- محمود كهربا- لويس ميكيسوني.

الهجوم: محمد شريف- حسام حسن.

المصرى اليوم

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