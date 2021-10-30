لبنان يدفع فاتورة "قرداحي".. غضب خليجي ومحاولات رئاسية لترميم العلاقات

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مباشر: تستمر الأزمة "الخليجية – اللبنانية" في التصاعد يومًا بعد يوم، منذ تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني المسيئة للمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرت الحرب ضد الحوثيين في اليمن بمثابة اعتداء.

فاتورة باهظة

تصريحات "قرداحي" التي أدلى بها في برنامج "برلمان شعب"، أثارت حالة من الغضب الخليجي وردود الفعل الواسعة، بدأت بقرار المملكة العربية السعودية باستدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، وطلب مغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال 48 ساعة.

كما قررت المملكة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها بغرض "حماية أمن المملكة وشعبها"، وكذلك منع سفر المواطنين إلى لبنان.

وقالت حكومة المملكة إنها "تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها".

اعتبر البعض تلك القرارات بمثابة فاتورة باهظة لن يقدر لبنان على تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها.

غضب خليجي

موجة الغضب امتدت إلى الخليج ليصبح الأمر أشبه بمقاطعة خليجية قد تُكلف لبنان الكثير، حيث قررت كل من: الإمارات والكويت والبحرين طرد السفير اللبناني من أراضيها واستدعاء سفرائهم للتشاور.

وزارة الخارجية الكويتية قالت في بيان صحفي، إن ذلك القرار يأتي نظرا لإمعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

فيما قال خليفة شاهين المرر وزير دولة في الإمارات، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية، إضافة إلى منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان

وكان مجلس التعاون الخليجي قد رفض تصريحات قرداحي "جملة وتفصيلا" وقال إنها "تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث"، وطالب المجلس الدولة اللبنانية بتوضيح موقفها.

لبنان.. ومحاولات الترميم

على الجانب الرسمي اللبناني، تشكلت خلية لإدارة الأزمة برئاسة وزير الخارجيةعبدالله بو حبيب، وقال ميشال عون رئيس الجمهورية، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين".

فيما طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام جورج قرداحي، "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب"، لتسوية الخلاف الدبلوماسي مع السعودية.

لكن يبدو أن محاولات ترميم العلاقات لم تثمر بعد عن نتائج ملموسة في ظل التصعيد الخليجي وانضمام أكثر من دولة على خط المقاطعة الدبلوماسية.

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