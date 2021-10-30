وزير الخارجية السعودي: أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة «حزب الله»

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اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن أصول الأزمة الحالية في العلاقات مع لبنان تعود إلى «هيمنة حزب الله» هناك.

وقال بن فرحان، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم السبت، إن أصول الأزمة مع لبنان تعود إلى «هيمنة حزب الله»، مضيفا أن المملكة ليس لها رأي حول ما إذا كان على الحكومة اللبنانية الحالية أن تبقى أو ترحل.

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج «برلمان شعب» على قناة «الجزيرة» في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: «شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف».