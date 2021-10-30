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: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله

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السعودية: الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله : الأزمة مع لبنان تعود إلى هيمنة حزب الله
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن أصول الأزمة الحالية في العلاقات مع لبنان تعود إلى "هيمنة حزب الله" هناك.

وقال بن فرحان، في تصريحات اليوم: "أعتقد أن القضية أوسع بكثير من الوضع الحالي... أعتقد أن من المهم أن تصيغ في لبنان أو المؤسسة اللبنانية مسارا للمضي قدما بما يحرر لبنان من الهيكل السياسي الحالي الذي يعزز هيمنة حزب الله".

وأشار بن فرحان إلى أن المملكة ليس لها رأي حول ما إذا كان على الحكومة اللبنانية الحالية أن تبقى أو ترحل.

وأعلنت الحكومة ، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة وغير المقبولة حول دور التحالف في إنقاذ اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية.


الوطن السعودية

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