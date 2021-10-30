كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل ويلفريد زاها وكونور جالاجر بواقع هدف في كل شوط ليفوز كريستال بالاس بشكل مفاجئ 2-صفر على مانشستر سيتي حامل اللقب في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج اليوم السبت 30-10-2021.

وتقدم بالاس بهدف في الدقيقة السادسة عندما سدد زاها كرة ضعيفة بقدمه اليسرى لكنها دخلت مرمى الحارس إيدرسون بعد تمريرة من جالاجر.

وضغط بالاس بقوة في البداية وسط معاناة من خط وسط سيتي في الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات.

وجاء طرد المدافع إيمريك لابورت ليمثل ضربة لسيتي في نهاية الشوط الأول حيث نال بطاقة حمراء بعد خطأ ضد زاها المنفرد بالمرمى.

واستعاد سيتي جزءا من كبريائه بعد الاستراحة ووضع جابرييل جيسوس الكرة داخل الشباك قبل إلغاء الهدف لأن زميله فيل فودن كان في موقف تسلل في بناء الهجمة.

وأشرك بيب جوارديولا مدرب سيتي الثنائي رياض محرز ورحيم سترلينج بحثا عن التعادل، لكن جالاجر أكد فوز الفريق الزائر في الدقيقة 88 بعد هجمة مرتدة سريعة من بالاس.

بهذه الخسارة بات مانشستر مهددا بفقدان المركز الثالث الذي يحتله برصيد 20 نقطة، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثالث عشر.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا