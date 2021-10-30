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عبد المنعم سعيد: أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

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عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب عبد المنعم سعيد: أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن إلغاء قانون الطوارئ يؤكد أن الماضي ذهب، وتبدأ مرحلة جديدة من تاريخها، لافتًا إلى أن مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب، وكل ذلك موضوع في حجمه الصحيح كما هو الحال في أي بلد آخر.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أن مصر بلد ينمو اقتصاده، وتريد أن يكون لديها من القوانين ما يدعم العملية الاستثمارية، سواء من الداخل أو الخارج، وأيضًا رسالة للمستقبل حيث إن الرئيس ربط هذا القرار بالجمهورية الجديدة، وهي أن مصر على أعتاب مرحلة تكون فيها دولة طبيعية ولا تحتاج لإجراءات استثنائية ذات طبيعة خاصة.

وأوضح أن كل قانون من القوانين يستدعي تعديل قوانين أخرى، بحكم المنطق لأن كثيرًا من القوانين ترتب إجراءات بعينها حتى تستكمل الغرض من وجود القانون، مشيرًا إلى أن قانون الطوارئ كان موضوعًا بسبب أحداث استثنائية في مصر منذ إنشائها.

ولفت إلى أن هناك إرهابًا مركبًا خلال العشر سنوات الأخيرة، وأيضًا وجود حركات إرهابية تستخدم العنف في البلاد، مشيرا إلى أن رفع هذا القانون يعني أنه تم تحجيم واحتواء الوضع، وأنه لم يصبح مؤثرًا على الدولة المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أننا أمام مرحلة جديدة تستدعي الخروج من هذا الاستثناء التاريخي.

المصرى اليوم

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