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تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة

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تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة

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كشفت تويوتا عن أولى سياراتها الكهربائية «bZ4X» كأول طراز في العلامة التجارية الفرعية «Beyond Zero» التابعة للشركة، فيما تطلق bZ4X مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية الجديدة التي يتم تطويرها بالاشتراك مع سوبارو.

وبحسب motors، تظهرسيارة «bZ4X» لأول مرة عناصر تصميم جديدة رائعة، استنادًا إلى شكل سيارات الدفع الرباعي، إذ تأتي السيارة بجزء أمامي جديد على شكل رأس المطرقة، يتميز بمصابيح أمامية رفيعة، كما يوجد في الجزء الخلفي من السيارة شريط ضوء مستقبلي بعرض كامل.

أما في الداخل، صممت السيارة لتحاكي غرفة المعيشة، لذلك، زودت بزخارف ناعمة ومنسوجة، كما تم ضبط لوحة العدادات الرئيسية على مستوى منخفض للمزيد من المساحة، بالإضافة إلى وضع الأدوات الرئيسية فوق عجلة القيادة لتكون قريبة من محيط رؤية السائق.

فيما تأتي السيارة بنموذج دفع بالعجلات الأمامية بمحرك بقوة 201 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن متر، ما يعادل من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 8.4 ثانية، باللإضافة إلى سرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة، أيضًا يتوافر إصدار بالدفع الرباعي بقوة 215 حصانًا، وعزم دوران 336 نيوتن متر، مع المزيد من القوة.

كما تشير تويوتا أن bZ4X ستعود لمسافة تصل إلى 280 ميلاً بفضل بطارية 71.4 كيلو وات، ويمكن شحنها بسرعات تصل إلى 150 كيلو وات، ما يؤدي إلى شحن 80 % في 30 دقيقة، ومن المتوقع أن تطرح السيارة للبيع في صيف 2023.

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