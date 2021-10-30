أخبار عاجلة

بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط -
الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة -
أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات -
إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة -
أثناء مشاركته في مهمة رسمية.. وفاة مسؤول بـ«البحوث الإسلامية» بنيجيريا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد البلاد -
الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في مقتل الطفل الفلسطيني محمد دعدس -
روسيا: الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز الـ 41 ألف لأول مرة -
العالم على أعتاب تسجيل 250 ملايين إصابة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي

Print
رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والطبي والإداري قبل انطلاق التدريب الأخير مساء اليوم إستعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي في ثاني مباريات فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الأحد على السلام.

قدم رئيس نادي البنك الأهلي الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة خالد جلال على الأداء الراقي والنتيجة الكبير أمام فريق طلائع الجيش بطل السوبر المصري في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب أشرف نصار، اللاعبين بمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على صعوبة المواجهة المقبلة خاصةً إنها أمام فريق الأهلي بطل أفريقيا وأكثر الأندية حصولا على لقب الدوري العام ولكن اعتدنا منكم على تقديم العروض القوية والمشرفة خاصةً أمام الفرق الكبري.

وحرص رئيس البنك الأهلي، في نقل رسالة للاعبين والجهاز الفني من إدارة البنك العليا برئاسة الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

تحمل الرسالة إشادة كبيرة بمباراة الافتتاح أمام طلائع الجيش ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد خلال مشوار الفريق في الدوري هذا الموسم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير