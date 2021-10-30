رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي

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اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والطبي والإداري قبل انطلاق التدريب الأخير مساء اليوم إستعدادا لمواجهة فريق النادي الأهلي في ثاني مباريات فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والمقرر لها في الثامنة مساء غداً الأحد على ستاد السلام.

قدم رئيس نادي البنك الأهلي الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة خالد جلال على الأداء الراقي والنتيجة الكبير أمام فريق طلائع الجيش بطل السوبر المصري في افتتاح مباريات الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وطالب أشرف نصار، اللاعبين بمواصلة العروض القوية والنتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على صعوبة المواجهة المقبلة خاصةً إنها أمام فريق الأهلي بطل أفريقيا وأكثر الأندية حصولا على لقب الدوري العام ولكن اعتدنا منكم على تقديم العروض القوية والمشرفة خاصةً أمام الفرق الكبري.

وحرص رئيس البنك الأهلي، في نقل رسالة للاعبين والجهاز الفني من إدارة البنك العليا برئاسة الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ يحيي أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

تحمل الرسالة إشادة كبيرة بمباراة الافتتاح أمام طلائع الجيش ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد خلال مشوار الفريق في الدوري هذا الموسم.