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قطر تدعو اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي

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قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي قطر تدعو اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي

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أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية.

واعتبر المكتب الإعلامي، في بيان، مساء السبت، هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء، مضيفًا: «وقد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية».

ودعت وزارة الخارجية القطرية اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

المصرى اليوم

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