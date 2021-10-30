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طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية

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طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية

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دعت حركة طالبان الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم اليوم السبت للاعتراف بحكومتها في أفغانستان، قائلة إن التقاعس عن القيام بذلك واستمرار تجميد الأموال الأفغانية في الخارج سيؤدي إلى مشكلات ليس فقط للبلاد بل أيضا للعالم.

ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومة طالبان منذ سيطرة مسلحي الحركة على أفغانستان في أغسطس آب، في حين تم تجميد أرصدة أفغانية بمليارات الدولارات في الخارج حتى على الرغم من الأزمات الاقتصادية والإنسانية الحادة التي يواجهها هذا البلد.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم السبت «رسالتنا لأمريكا: إذا استمر عدم الاعتراف، ستستمر المشكلات الأفغانية.. هذه مشكلة للمنطقة وقد تتحول إلى مشكلة للعالم».

وأضاف أن سبب دخول طالبان والولايات المتحدة في حرب في الفترة السابقة كان أيضا بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.

المصرى اليوم

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