نيوكاسل ضد تشيلسي: جيمس يواصل التألق ويحافظ على الصدارة للبلوز

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حقق تشيلسي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

واستمرت النتيجة بدون أهداف حتى الدقيقة 65 من زمن المباراة، قبل أن يفتتح المدافع الإنجليزي رييس جيمس التهديف في المباراة.

وعاد جيمس ليضاعف تقدم البلوز بهدف ثاني في الدقيقة 77، قبل أن يسجل جورجينهو الهدف الثالث في الدقيقة 81 نتيجة ركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط المهاجم، كاي هافيرتز.

الفوز رفع من رصيد البلوز إلى 25 نقطة في قمة الترتيب، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

رجل المباراة:

بدون شك حصل رييس جيمس على جائزة رجل المباراة بعد أداء كبير من الظهير الأيمن الإنجليزي الذي واصل تألقه التهديفي الإستثنائي هذا الموسم وكان المفتاح في فوز فريقه بمباراة اليوم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- نيوكاسل خسر 6 من أخر 7 مواجهات ضد تشيلسي في البريميرليج.

- تشيلسي هزموا نيوكاسل يونايتد في مباراتين متتاليتين بالبريميرليج على ملعب سانت جيمس بارك للمرة الأولى منذ موسم 2008/2009.

- نيوكاسل عادل اسوأ سلسلة لا هزيمة لهم في بداية موسم في عهد البريميرليج (بدون فوز في أول 10 جولات، حققوا ذلك في عام 2018).

- نيوكاسل حققوا الفوز في 3 من أخر 18 مباراة على ملعبهم (تعادل 7 وخسروا 8)

- نيوكاسل لم يحافظ على نظافة شباكه هذا الموسم.

- لا يوجد فريق استقبل أهداف على ملعبه في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي أكثر من نيوكاسل (46).

- تشيلسي فاز بـ 6 من أخر 7 مباريات في الدوري. وصوله إلى 25 نقطة بعد أول 10 جولات من موسم يتكرر للمرة الثانية فقط خلال أخر 11 موسم في المسابقة.

- الفريق فاز بـ أخر 4 مباريات في الدوري وهي أفضل سلسلة لهم تحت قيادة توماس توخيل.

- تشيلسي لم يخسر سوى في مباراتين من بين 19 مباراة بمختلف البطولات تحت قيادة توماس توخيل (أستون فيلا في الدوري بالموسم الماضي ويوفنتوس في دوري الأبطال بالموسم الحالي).

- لا يوجد لاعب اشترك في تسجيل أهداف مع تشيلسي في مختلف البطولات هذا الموسم أكثر من رييس جيمس (سجل 4 وصنع 3). جيمس سجل 3 أهداف في أخر مباراتين له بالدوري، أكثر مما سجله في أو 61 مباراة له في المسابقة (2).

- جورجينهو أصبح أول لاعب في عهد البريميرليج يسجل 10 أهداف متتالية من ركلات الجزاء فقط.