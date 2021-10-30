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يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان

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يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان

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قال الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن تشغيل وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة، وأن شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان ووضع الإنسان المصري في صدارة أولوياتها.

وأضاف أبوالفتوح أن الجمهورية الجديدة وضعت أولى قواعد بناء أعمدتها من توفير الحياة الكريمة وتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، حيث أن البناء الحقيقي للمجتمعات يأتي من التهذيب والإصلاح وتوفير فرص جديدة لحياة كريمة بعد قضاء فترة العقوبة وهو ما قاله الرئيس : «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأشار إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون حقق جميع أهدافه خاصة بعد الاهتمام الكبير من من وسائل الإعلام العالمية بالمستوى الإنساني المتقدم الذي تقوم عليه الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية في ، والذي يجسده المركز، والذي يتبع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة في تحويل المفهوم التقليدي للسجون إلى أماكن لإعادة التأهيل وضمان حقوق السجناء.

المصرى اليوم

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