تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل

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فاز فريق تشيلسي على مُضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، عصر اليوم السبت 30-10-2021، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، إذ لم تتمكن كتيبة المدرب الألماني، توماس توخيل، من فك شفرة دفاع أصحاب الأرض على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، وبالدقيقة 65، تمكن الظهير الأيمن الإنجليزي، ريس جيمس من إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

وواصل جيمس تألقه في المباراة، وعاد بعد أقل من 10 دقائق وتمكن من إحراز الهدف الثاني له في المباراة ولـ تشيلسي، بتسديدة صاروخية أخرى من داخل منطقة الجزاء عادت من دفاع نيوكاسل.

وبالدقيقة 80، احتسب حكم المباراة باول تيرني، ركلة جزاء للضيوف، انبرى لها لاعب الوسط الإيطالي، جورجينيو وسجل الركلة بنجاح، لينتصر البلوز بثلاثية نظيفة.

انتصار تشيلسي جعل رصيد النادي اللندني 25 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط ليتراجع إلى المرتبة التاسعة عشر وقبل الأخيرة.

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