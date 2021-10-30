مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد»

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صدم كريستال بالاس أصحاب الأرض، مانشستر سيتي، بعد أن حقق الفوز عليهم بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وألحق الضيوف بحامل اللقب هزيمته الأولى على ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعد أداء كبير من النادي اللندني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف نظيف عن طريق ويلفريد زاها.

وأزدادت الأمور سوءً لأصحاب الأرض مع طرد المدافع إيمريك لابورت في الدقيقة الأخيرة من النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، سجل لاعب الوسط الشاب كونور جالاجير الهدف الثاني لينهي المباراة لمصلحة الضيوف.

الخسارة جمدت رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة في المركز الثالث، في حين حقق كريستال بالاس فوزه الأول خارج القواعد ليرتفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

رجل المباراة:

حصل كونور جالاجير على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير من لاعب الوسط الإنجليزي والذي سجل الهدف الثاني لفريقه في توقيت قاتل من المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ويلفريد زاها أصبح أول لاعب من كريستال بالاس يسجل 50 هدفًا في عهد البريميرليج. الجناح الإيفواري سجل للمرة الأولى في مسيرته بالمسابقة ضد مان سيتي بعد 13 مواجهة سابقة في البريميرليج بدون نجاح.

- كريستال بالاس حافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية فقط من بين أخر 17 مباراة لعبها في البريميرليج ضد مان سيتي.

- مان سيتي استقبل هدفين اليوم بعد أن كان استقبل 3 أهداف في أول 9 جولات من الموسم. كريستال بالاس هو أول فريق زائر يسجل على ملعب الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

- إيمريك لابورت هو أول لاعب يتعرض للطرد من جانب مان سيتي في مباراة بالبريميرليج منذ فيرناندينهو ضد أستون فيلا في أكتوبر 2019. المدافع الإسباني هو أول لاعب يطرد من الفريق على ملعب الاتحاد في مباراة بالبريميرليج منذ كايل واكر ضد إيفرتون في أغسطس 2017.

- هذا هو أول فوز خارج القواعد لكريستال بالاس في البريميرليج منذ مايو الماضي (ضد شيفيلد يونايتد).

- كريستال بالاس سجلوا 13 هدفًا هذا الموسم، 11 منهم في الشوط الثاني.