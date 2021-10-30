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أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا

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أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا

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أسرة الإسكواش بالنادي الأهلى أقامت حفل تكريم لـ«مصطفى عسل» لاعب الإسكواش بالأهلي، بعد تتويجه مؤخرًا بالعديد من البطولات، أبرزها بطولة أمريكا المفتوحة، وبطولة العظماء الثمانية.

أقيم الحفل اليوم السبت، بمجمع صالات الإسكواش، بفرع النادي بمقر الجزيرة، في حضور رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، وكذلك عدد من المدربين ولاعبي الإسكواش بالنادي.

وكان مصطفى عسل صاحب الـ20 عامًا قد توج ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش كأصغر لاعب يفوز باللقب على مدى تاريخ البطولة، وهو ما جعله محل إشادة من جميع المتابعين داخل ، كما وصل تصنيفه الدولي إلى رقم 6 على مستوى العالم.

وأعرب مصطفى عسل عن سعادته البالغة بهذا التكريم، الذي حظي به من أسرة الإسكواش داخل الأهلي، مؤكدًا أنه فخور بالوجود ضمن صفوف النادي، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني وكذلك زملائه اللاعبين داخل الفريق.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي، وشيرين عادل المدير الفني للإسكواش بالنادي.

ويقود إسكواش الأهلي عادل مديرًا فنيًّا، ومحمود عبدالقادر مدرب عمومي الرجال.

المصرى اليوم

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