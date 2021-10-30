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إصابة 3 في مشاجرة بالمنيا بسبب خلافات عائلية

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إصابة 3 في مشاجرة بالمنيا بسبب خلافات عائلية إصابة 3 في مشاجرة بالمنيا بسبب خلافات عائلية

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أصيب 3 أشخاص، السبت، في مشاجرة بين طرفين بحي كفر المنصورة بمدينة المنيا، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بين طرفين بحي كفر المنصورة بمدينة المنيا، بسبب خلافات عائلية.

انتقل فريق من البحث الجنائي إلي موقع الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين "صلاح. م. س"، 52 سنة، مصاب، وشقيقه محمود (طرف أول)، و"محمد. ص. م"، 28 سنة، مصاب، وشقيقه سيد، 16 سنة، مصاب، (طرف ثان)، مقيمون جميعا بحي كفر المنصورة بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالمنيا لتلقي العلاج، والتحفظ علي الجميع تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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