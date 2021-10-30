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قام محمد موسى نائب محافظ المنوفيه بتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة الباجور وتابع أعمال تركيب بلاط الأنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية، كما تابع نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع مصر، رافقه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جاري تركيب الأعمدة الديكورية وبلاط الانترلوك، كما تم متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة عدة شوارع بمدينة الباجور منها شارع كمال الشاذلى، ومنطقة تحسين البيئة، شارع المقابر، واعمال الرصف منطقة الغفارة، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وجارى فرد طبقة الأساس وتركيب البلدورات تمهيدا للرصف .



كما تفقد نائب المحافظ مركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالباجور وكذا الوحدة الصحية بقرية بى العرب للاطمئنان على لإنتظام سير العمل والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تيسيراً على المواطنين، كما تفقد مستشفى سرس الليان العام، حيث تفقد الأستقبال، وحدة الغسيل الكلوى، عناية العزل، مركز تلقى القاح بالمستشفى.



وتابع نائب المحافظ أعمال إنشاء السوق الجديد بسرس الليان على مساحة 1200 م2 مزود بكافة الخدمات والمرافق لإستيعاب أكبر عدد من البائعين حيث يتم أعمال الصبة الخرسانيه للسوق يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بنطاق المحافظة .