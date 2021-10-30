شباب الأهلي يفوز على الإسماعيلي في دوري الجمهورية

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فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

عمرو أنور، المدير الفني للفريق، استعان بخدمات محمد محمود لاعب الفريق الأول لكي يشارك في المباراة بهدف تجهيزه للعب مع الفريق الأول، بعدما تعافى من الإصابة، إلى جانب مشاركة كل من زياد طارق ومحمد فخري، كما شارك أيضًا أحمد نبيل كوكا لاعب فريق ٢٠٠١ الذي تم تصعيده للفريق الأول، وذلك من أجل تجهيزهم بشكل جيد، وكذلك لتعويض الغيابات في صفوف فريق الشباب بسبب الإصابات.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس- محمد سلامة- هاني عمرو- أحمد نبيل «كوكا».

الوسط: أحمد أشرف- محمد فخري- محمد محمود- زياد طارق- أحمد غريب.

الهجوم: محمد ياسر.

في الشوط الأول تعرض كوكا للإصابة، ليشارك كريم سعد الله بدلًا منه، وفي الشوط الثاني شارك على عمرو بدلًا من محمد ياسر، ومحمد رضا بدلًا من محمد محمود.

افتتح محمد فخري التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أضاف زياد طارق الهدف الثاني، بعد جملة «وان تو» مع محمد رضا، أنهاها زياد بتسديدة في الشباك، ليفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة رفع شباب الأهلي مواليد ٢٠٠١ رصيده إلى ١٣ نقطة، بعدما فاز في ٤ مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على حساب الشرقية للدخان بخماسية نظيفة، وعلى غزل المحلة برباعية مقابل هدف، وعلى إنبي بثلاثية مقابل هدف، وتعادل مع المقاولون العرب ١-١، قبل أن يفوز اليوم على الإسماعيلي ٢- صفر، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.