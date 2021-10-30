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موسيماني يطمئن على حالة صلاح محسن على هامش تدريبات الأهلى

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موسيماني يطمئن على حالة صلاح محسن على هامش تدريبات الأهلى موسيماني يطمئن على حالة صلاح محسن على هامش تدريبات الأهلى

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن لاعب الفريق من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم.

واستكمل صلاح محسن تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في مشطية القدم، التي أبعدته عن التدريبات الجماعية الأخيرة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري العام.

وشهد مران الفريق محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي على معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، واختتم أحمد عبدالقادر الرباعية.

المصرى اليوم

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