محاضرة فنية وتقسيمة قوية فى تدريبات الأهلى

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدًا الأحد.

وشهد مران الفريق اليوم محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم، عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لخوض الجولة الثانية، في الدوري الممتاز أمام فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على استاد الأهلي WE السلام.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من: على معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و32، واختتم أحمد عبدالقادر الرباعية في الدقيقة 87 من عمر المباراة.