مواجاتوتيا: سعيد بالانضمام لطائرة الأهلي.. وهدفي التتويج بكل البطولات

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أعرب الأمريكي جاريت مواجاتوتيا المنضم حديثا لصفوف «رجال طائرة الأهلي» عن سعادته بالانضمام للفريق وارتداء قميص النادي، مؤكدا أنه متحمس للغاية لبدء مشواره بالمشاركة في المباريات.

وقال مواجاتوتيا إنه معجب بالأجواء داخل الأهلي، خاصة أن الفريق يضم العديد من الأسماء المميزة التي يعرفها من خلال المشاركة مع المنتخبات المختلفة في البطولات الخارجية، وأنه واجه بعضهم في بطولة كأس العالم 2019 والتي حصل خلالها مع منتخب أمريكا على الميدالية البرونزية.

وأشار اللاعب إلى أنه سعيد بالتواجد والمران مع لاعبين كبار مثل عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح، وقال إن الأهلي نادٍ كبير وعريق، وإنه لمس ذلك بشكل فعلي منذ الانضمام إلى التدريبات، ويتمنى أن يحقق مع الفريق العديد من الألقاب ويفوز بكل البطولات.

وجاء التعاقد مع اللاعب الأمريكي إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، وشارك خلال الفترة الماضية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.