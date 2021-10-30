أخبار عاجلة

عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا -
ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل -
سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية" -
"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK -
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك" -
أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
استشاري تغذية: التوت البرى يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات -
جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية -
«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر -
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مواجاتوتيا: سعيد بالانضمام لطائرة الأهلي.. وهدفي التتويج بكل البطولات

Print
مواجاتوتيا: سعيد بالانضمام لطائرة الأهلي.. وهدفي التتويج بكل البطولات مواجاتوتيا: سعيد بالانضمام لطائرة الأهلي.. وهدفي التتويج بكل البطولات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب الأمريكي جاريت مواجاتوتيا المنضم حديثا لصفوف «رجال طائرة الأهلي» عن سعادته بالانضمام للفريق وارتداء قميص النادي، مؤكدا أنه متحمس للغاية لبدء مشواره بالمشاركة في المباريات.

وقال مواجاتوتيا إنه معجب بالأجواء داخل الأهلي، خاصة أن الفريق يضم العديد من الأسماء المميزة التي يعرفها من خلال المشاركة مع المنتخبات المختلفة في البطولات الخارجية، وأنه واجه بعضهم في بطولة 2019 والتي حصل خلالها مع منتخب أمريكا على الميدالية البرونزية.

وأشار اللاعب إلى أنه سعيد بالتواجد والمران مع لاعبين كبار مثل عبدالله عبدالسلام وأحمد صلاح، وقال إن الأهلي نادٍ كبير وعريق، وإنه لمس ذلك بشكل فعلي منذ الانضمام إلى التدريبات، ويتمنى أن يحقق مع الفريق العديد من الألقاب ويفوز بكل البطولات.

وجاء التعاقد مع اللاعب الأمريكي إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على البطولات.

وانضم مواجاتوتيا للمنتخب الأمريكي عام 2011 ومثل بلاده في العديد من البطولات القارية والدولية، وحقق مع الفريق المركز الثالث في كأس العالم عام 2019 في اليابان.

ويمتلك اللاعب الأمريكي خبرة كبيرة أيضا على مستوى الأندية، حيث سبق له الاحتراف في عدد من الدوريات الأوروبية كان آخرها الدوري البولندي.

ويلعب مواجاتوتيا في مركز 4، وشارك خلال الفترة الماضية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
افتتاح بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

افتتاح بطولة كأس العالم للأندية للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم

الجزيري ومعلول يقودان تونس فى التصفيات الافريقية لكأس العالم