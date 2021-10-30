أخبار عاجلة

عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا -
ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.. برايتون يتعادل مع نيوكاسل -
سعودي يتوج بجائزة "أفضل سيارة كلاسيكية" في ختام "مهرجان الدرعية" -
"تطوير عسير" و"أمانة المنطقة" تُنظِّمان مبادرة CATWALK -
بمحافظة جدة.. "الفيصل" يشارك في فعالية "كات ووك" -
أكثر من نصف مليون ريال حصيلة الليلة الـ25 لمزاد نادي الصقور السعودي الثاني -
استشاري تغذية: التوت البرى يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات -
جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية -
«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر -
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»

Print
وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين» وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن «الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019».

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام بشأن «إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019»، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى بشأن «عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 وحتي الآن«.

وتناقش اللجنة أيضا 5 طلبات إحاطة بشأن «أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة» والمقدمة من كل من النواب هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبدالرازق.

فيما تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

كما تناقش المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي قنا والأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط

بعد ساعات من انتحار طالبين بالإسكندرية.. فتاة جامعية تلقي بنفسها في ترعة أسيوط

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا في أقرب فرصة

أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات

أبطال الآنسة فرح.. يكشفون كواليس الموسم الرابع: المسلسل جعلنا أسرة واحدة طوال 3 سنوات

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة

إسرائيل : شركة «إن.إس.أو» لا علاقة لها بالحكومة