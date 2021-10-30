وزيرة الصناعة أمام «مشروعات النواب».. و«القوى العاملة» تناقش الإجازات الاستثنائية وتثبيت «الكيميائيين»

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تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن «الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019».

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام بشأن «إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019»، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى بشأن «عدم تثبيت بعض العاملين من الكيمائيين والصيادلة بالتأمين الصحي نظام الفترات المتعاقدين قبل وبعد 30/6/2016 وحتي الآن«.

وتناقش اللجنة أيضا 5 طلبات إحاطة بشأن «أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة» والمقدمة من كل من النواب هاني مصطفي خضر، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، محمد سعد الصمودي، يونس عبدالرازق.

فيما تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة.

كما تناقش المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظتي قنا والأقصر.