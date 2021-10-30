أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

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أعلنت الأرصاد الجوية، طقس الساعات القليلة المُقبلة، خاصةً مع زيادة فرص سقوط الأمطار، إذ قالت: «تزداد فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الساعات الليل وفجر يوم الاحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة».

وأضافت، عبّر منشور على صفحة التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «تشهد محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي أمطار غزيرة ورعدية كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق».

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط الدلتا (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (60-50% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% تقريبا)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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