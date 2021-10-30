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استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى ينشأ بسواعد المتعافين بقنا

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استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى ينشأ بسواعد المتعافين بقنا استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى ينشأ بسواعد المتعافين بقنا

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بتوجيهات وتعليمات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،‪ ‬انتهى الصندوق من استكمال الهيكل الوظيفي لمركز العزيمة الجديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ،حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية واستلام مبنى المركز تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار ممن ينطبق عليه الشروط، كما حرص صندوق مكافحة الإدمان على إجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات، لكل من تقدم لشغل الوظائف بالمركز والتأكد ممن تم اختيارهم لا يتعاطون المواد المخدرة تزامنا مع تطبيق القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار بها،والذى يشترط بعدم تعاطى الموظف للمواد المخدرة.

ويعد مركز العزيمة بمحافظة قنا أول مركز لعلاج وتاهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه في العالم بسواعد المتعافين من الإدمان وتصل السعة الاستيعابية للمركز إلى 92 سريرًا بالنسبة للحجز الداخلي، كما سيتضمن عيادات خارجية صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش لتدريب المتعافين «»تدريب مهني«،على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وسيتم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية.

المصرى اليوم

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