بايرن ميونخ يسجل خماسية في أونيون وينتفض بعد الخروج من الكأس

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أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونيخ للفوز 5-2 على مضيفه أونيون برلين اليوم السبت 30-10-2021 حيث تجاوز حامل اللقب خروجه المذل من كأس ألمانيا الأسبوع الماضي ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم البولندي الأهداف من ركلة جزاء بعد ربع ساعة ثم هز الشباك من ركلة حرة ليرفع رصيده إلى 12 هدفا وأضاف ليروي ساني وكينجسلي كومان وتوماس مولر ثلاثة أهداف.

ورفع بايرن، الذي خسر 5-صفر أمام بروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء ليودع كأس ألمانيا بأكبر خسارة في تاريخه في البطولة، رصيده إلى 25 نقطة.

ويأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني وله 24 نقطة بعد تغلبه 2-صفر على كولونيا فيما يحتل فرايبورج، الذي يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق، في المركز الثالث برصيد 22 نقطة عقب انتصاره 3-1 على جرويتر فورت.

وهز ليفاندوفسكي الشباك في الدقيقة 15 وبعد ثماني دقائق لاحقة أضاف هدفه الثاني قبل أن يجعل ساني النتيجة 3-صفر في الدقيقة 35 حيث بدا بايرن، الذي يواجه بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، عازما على إثبات أن الخروج من الكأس كان مجرد كبوة.

لكن أونيون قلص الفارق في الدقيقة 43 عبر نيكو جيسلمان ثم وضع زميله شيرالدو بيكر الكرة في المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكان صاحب الأرض الطرف الأفضل في بداية الشوط الثاني وبدا دفاع بايرن مهتزا وعثر بيكر وتايو أونيي على مساحات لتهديد مرمى مانويل نوير.

لكن بايرن هز الشباك عبر كومان عكس مجريات اللعب بعد مرور أكثر من ساعة بقليل.

ورفض أونيون الاستسلام وقلص الفارق مرة أخرى عبر يوليان ريرسون بعد أربع دقائق قبل أن يقضي مولر على آمال صاحب الأرض في الدقيقة 79.