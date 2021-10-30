10 قتلى في انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

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أفادت وسائل إعلامية، بأن عدد ضحايا السيارة المفخخة التي استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن، وصل إلى عشرة قتلى؛ حسب حصيلة أولية.

وطبقًا لـ"العربية"، فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن قد أوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.

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قتلى وجرحى إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن

أفادت وسائل إعلامية، بأن سيارة مفخخة استهدفت البوابة الخارجية لمطار عدن.

وطبقًا لـ"العربية"؛ فإن انفجار سيارة مفخخة قُرب مطار عدن، يوقع قتلى وجرحى؛ بحسب معلومات أولية.