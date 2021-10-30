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محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة

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محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة

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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، مجازاة رئيس الوحدة المحلية لقرية زاوية الناعورة، التابعة لمركز الشهداء، بخصم يوم من راتبه لتدني مستوى النظافة بالقرية وتقصيره في أداء مهام عمله المكلف بها، جاء ذلك خلال عودته من جولته الميدانية بالمركز لتفقد ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفقد محافظ المنوفية أحد المواقع الغير مستغلة على تغطية إحدى الترع بجوار موقف زاوية الناعورة وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء بالتنسيق مع مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لإعداد تصور لإقامة أكشاك نموذجية لتوفير فرص عمل للشباب وإضفاء مظهر جمالي بديل للأكشاك العشوائية بالمنطقة .
هذا وقد إستمع المحافظ لشكاوى عدد من أصحاب الوكالات التجارية ،ووجه بعقد لقاء معهم مساء اليوم بمكتبه لبحث إمكانية إقامة سوق نموذجي مجمع للوكالات التجارية بأسعار إيجارية مخفضه وتساهم في توفير فرص عمل.

وخلال تفقده أجرى محافظ المنوفية اتصال هاتفي بوكيل وزارة الرى كلفه بسرعة تطهير ورفع المخلفات بترعة النعناعية بمنطقة نادر أمام مستشفى الحميات حفاظاً على المظهر العام والصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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