برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون إنجاز كبير وتحول جذري في منظومة السجون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم «حياة كريمة» والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تعيش عصرا جديدا تحترم فيه كامل حقوق الإنسان وهو ما أصبح واضحاً وجلياً وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن الدولة تولى اهتمامًا كبيراً بتطوير كل مناحي الحياة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية أو الثقافية.

وأضافت النائبة أن هذا المركز فرصة كبيرة لتأهيل هؤلاء المواطنين «نزلاء السجون» للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة وتأهيل لبداية حياة جديدة يمتلكون فيها الحرفة التي تضمن لهم الرزق والثقافة والوعي الذي يبعدهم عن الانحراف عن القانون فيصبحون مواطنون أفضل من السابق وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم.

وقالت إن مركز التأهيل بوادى النطرون يأتي في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .