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وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء

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وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء

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شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء، والذي تنظمه نقابة الأطباء البيطريين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالشرقية، وكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية بالشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبة بالزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد سليم نقيب أطباء بيطريين مصر، والدكتور علاء الدين المرشدي رئيس المؤتمر، وقيادات الطب البيطري، والمهتمين بسلامة الغذاء.

يأتي ذلك في إطار التكاتف والتآزر بين جميع مؤسسات الدولة لتقليل مخاطر الأمراض المنقولة للإنسان بسبب التلوث الغذائي، وتضافر الجهود للاهتمام بجودة الغذاء، ووصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتناول المؤتمر محاضرة علمية عن سلامة الغذاء ألقاها رئيس المؤتمر، وتم التأكيد على أهمية فحص الحيوانات قبل الذبح، لمنع إنتقال الأمراض منها إلى الإنسان، وعدم استخدام أحماض فسفورية في مزارع الأسماك، والتأكد من سلامة مصادر المياه، والتأكيد على ضمان سلامة الغذاء، والمكونات الغذائية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية مشاركة المواطنين أيضاً في وصول غذاء آمن لهم، من خلال التأكد من المصادر الموثوقة والمعتمدة، ومن صلاحية هذه المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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