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محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي

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سقط ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره برايتون بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 30-10-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تقدم ليفربول مبكرا عن طريق جوردان هندرسون في الدقيقة 4 من صناعة محمد صلاح ، وضاعف ساديو ماني النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل مويبو هدف برايتون الأول في الدقيقة 41، وأحرز تروسار الهدف الثاني لبرايتون في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذا التعادل ظل ليفربول في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن تشيلسي متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، فيما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا

ليفربول - برايتون

السبت 30 أكتوبر 2021،
4 ، 5

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انفيلد

مباراة ليفربول وبرايتون في الدورى الإنجليزى

المصرى اليوم

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