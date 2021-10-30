المنيا يهزم بترول أسيوط ويواصل صدارة مجموعة الصعيد بدوري المظاليم

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واصل نادي المنيا الرياضي، صدارة مجموعة الصعيد، لدوري الدرجة الأولي «الممتاز ب»، والمعروف إعلاميا بـ «دوري المظاليم» – فاز على بترول أسيوط في عقر دارة 1-2، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي أسوان في الترتيب الثاني، ويتبقي للمنيا، مباراة مؤجلة مع شباب طامية الفيوم.

وقد جاءت نتائج الأسبوع الخامس تعادل نادي بني سويف مع نادي البداري 1-1، وفوز نادي أسوان على نادي قنا 1-0، وتعادل نادي محافظة الفيوم مع نادي كيما أسوان 2-2، وفوز نادي ديروط على نادي الإعلاميين 1-0، وتعاجل نادي الألمنيوم مع نادي المدينة المنورة 1-1.

ويتصدر المجموعة نادي المنيا، برصيد 12 نقاط،، وأسوان في المركز الثاني برصيد 12 نقاط، والألمنيوم في المركز الثالث برصيد 9 نقاط،، وكيما أسوان 9 نقاط، وبترول أسيوط 9 نقاط، وبني سويف 5 نقاط.