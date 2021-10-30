بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

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ضبطت مباحث مركز شرطة قليوب تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بقصد البلطجة وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وحبس المتهمين.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في حيازة الأسلحة النارية بقصد البلطجة.

وفى أحد الأكمنة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وهم «ج ب ح» 45 سنة تاجر سبق اتهامه في قضيه قتل وشقيقه «إ ب ح» 48 سنة ونجل الأول «إ ج ب» 18 سنة عامل وبحوزتهم بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و15 طلقه من ذات العيار وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى.