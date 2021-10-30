تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

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قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، إن الحملات التمونية بالتنسيق مع مديرية الصحة أسفرت عن تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و32 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضر للتصرف في 168 جوال دقيق مدعم، و33 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط.

وأضاف المحافظ أنه قد تم تحويل 3 مخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 267 مخبزاً تماشياً مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار،في حين يتم المرور بصفة يومية على المطاحن والوقوف على الكميات الواردة والمنصرفة والأرصدة من الأقماح والدقيق ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح لإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضح أنه تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و7مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل،و 4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلو العاملين من الأمراض المعدية.