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انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة

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ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي. جاء ذلك في كلمة المملكة...

34a640898f.jpg الرياض : الوطن
fb343623ab.jpg24 ربيع الأول 1443 هـ

السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان

قتل متظاهران سودانيان معارضان للانقلاب العسكري السبت في منطقة أم درمان بشمال غرب الخرطوم "برصاص ميليشيات المجلس العسكري...

icon-byline.pngالخرطوم: الوكالات
icon-clock.png24 ربيع الأول 1443 هـ

الكويت تستدعي سفيرها في لبنان

طلبت دولة الكويت اليوم من القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور.وأكدت...

icon-byline.pngالكويت: الوكالات
icon-clock.png24 ربيع الأول 1443 هـ

سحب السفراء لأول مرة بين السعودية ولبنان

كشفت مصادر لـ«الوطن» عن معطيات تشير إلى انهيار وشيك في اللبنانية الحالية، وذلك بعد أن أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى...

icon-byline.pngبيروت: أسماء وهبة​
icon-clock.png24 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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