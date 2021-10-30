انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان
أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي. جاء ذلك في كلمة المملكة...
الرياض : الوطن
24 ربيع الأول 1443 هـ
قتل متظاهران سودانيان معارضان للانقلاب العسكري السبت في منطقة أم درمان بشمال غرب الخرطوم "برصاص ميليشيات المجلس العسكري...
الخرطوم: الوكالات
24 ربيع الأول 1443 هـ
طلبت دولة الكويت اليوم من القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور.وأكدت...
الكويت: الوكالات
24 ربيع الأول 1443 هـ
كشفت مصادر لـ«الوطن» عن معطيات تشير إلى انهيار وشيك في الحكومة اللبنانية الحالية، وذلك بعد أن أعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى...
بيروت: أسماء وهبة
24 ربيع الأول 1443 هـ