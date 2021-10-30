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معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا

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معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا
عبر منصة "زراعي".. الهادفة إلى تلبية احتياجات المستفيدين

معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبالها قرابة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل عبر منصة "زراعي"؛ وذلك خلال الأشهر 12 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 7.491 طلبًا إلكترونيًّا لرخص النحالين؛ مشيرة إلى أن عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بشكل إلكتروني، بلغ 5.655 رخصة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية لرخص المناحل بلغ 2.255 طلبًا إلكترونيًّا؛ بينما بلغ عدد الرخص التي تمت الموافقة عليها وإصدارها بشكل إلكتروني (1546) رخصة.

يُذكر أن منصة زراعي من أبرز المنصات الرقمية للقطاع الزراعي في المملكة؛ حيث تم إطلاقها في العام 2018م، ويتم تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات المستفيدين وتحسين تجربتهم الرقمية، كما أنها تحتوي على أكثر من (230) خدمة يستفيد منها أكثر من (15.488) من أفراد وقطاع أعمال وجهات حكومية.

وتعتبر هذه المنصة إحدى أبرز مخرجات خطة التحول الرقمي لقطاع الزراعة في المملكة حيث تسعى الوزارة وضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى العمل بشكل مستمر وحثيث على تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الوزارة؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وبما يحقق مستهدفات استراتيجيات قطاعات الوزارة المختلفة (بيئة، مياه، زراعة).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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