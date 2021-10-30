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الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

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الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان

وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة إماراتي إن:«قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

وكانت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني طفت على السطح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية. وقال قرداحي في تصرحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وعلى خلفية نشر هذه التصريحات، واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

في المقابل، أعلن رئيس الحمهورية اللبنانية ​ميشال عون​، اليوم السبت، حرصه المستمر على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وفي الإطار ذاته، اتخذت كلا من الحكومة الكويتية والبحرينية نفس الإجراء مع لبنان.

ونشر القصر الرئاسي تصريحات لعون على صفحته الرسمية على «تويتر» شدد خلال على «أهمية هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبب بأزمة بين البلدين لا سيّما وأن مثل هذا الأمر تكرر أكثر من مرّة».

المصرى اليوم

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