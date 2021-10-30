بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ

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قالت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى إن طليقها الفنان مصطفى فهمي أوقف رقمها المصري بهدف مضاعفة الضغط عليها.

ونشرت فاتن موسى عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» قالت فيه: «لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع»، لافتة إلى أنه فعل ذلك بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليها وقطعها عن التواصل مع الجميع.

وتابعت:« أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقم جديد».

كان الفنان مصطفى فهمي فاجأ الوسط الفني منذ أيام بإنفصاله عن زوجته اللبنانية فاتن موسى بعد 6 سنوات من الزواج من خلال بيان أصدرته سناء لحظي المحامية الخاصة به.