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وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد

تفقد دكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بازار بورسعيد الجديد المقابل لسوق الأسماك الحضاري.

وأشاد الوزيران بالبازار الجديد، مطلعين على جودة السلع الغذائية المعروضة وأسعارها، ومشددين على ضرورة عدم رفع الأسعار ومراعاة محدودي الدخل.

ويقام بازار بورسعيد الجديد المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي، بحيث يشكل مع سوق الأسماك المقابل له مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك وعدة مطاعم داخل السوق.