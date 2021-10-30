التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف

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قال المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ببنى سويف، إنه تم تحرير محضر ضد أحد تجار الأعلاف لقيامه بحيازة وعرض وبيع أعلاف مجهولة المصدر وتم التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن حملة تمونية مكبرة قامت بالمرور على المحلات والأسواق والمكتبات الدراسية لمواجهة الغش التجاري وتم سحب 5 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر لتجار أدوات مكتبية لقيامهم بعرض وبيع كراسات لانش بوكس وأدوات مكتبية مخالفة للمواصفات،ومحضر ضد أحد تجار السجائر والدخان لحيازة وبيع سجائر مستوردة ومهربة ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 235 علبة سجائر، ومحضر ضد أحد تاجر بويات ودهانات لقيامه بحيازة وعرض وبيع بويات مجهولة المصدر بدون فواتير شراء أو إفراج جمركي، وتم التحفظ على 50 عبوة دهانات.