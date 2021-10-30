الإسماعيلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا كليوباترا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم السبت،استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، غدا الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المران تخلله وضع الرتوش الأخيرة ومنح اللاعبين تعليمات فنية من أجل استغلالها لحصد نقاط المباراة الثلاث وتعويض الهزيمة بالجولة الافتتاحية.

كما حرص الجهاز الفنى على تخصيص فقرة بغية إصلاح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال المباراة الماضية.