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بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة

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بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة

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طلب عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، من لاعبيه، بضرورة تقديم مستوى متميز امام في المباراة التي ستجمع بين الفريقان مساء غداً «الأحد في الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

وكثف بسيونى من الجلسات الفنية والنفسية مع اللاعبين لتأهيلهم بشكل مميز، عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، على بتروسبروت، سجلهم موسمي دياورا، ومحمد هلال هدفين.

يختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر غداً الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التي تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

المصرى اليوم

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