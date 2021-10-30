فاركو يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز غداً

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يختتم الفريق الكروي الاول بناجى فاركو، بقيادة مجدي عبدالعاطي، تدريباته، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً على أرض ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى للفريق على تصحيح الأخطاء التي ظهرت على أداء فاركو في مباراة فيوتشر الماضية، في انطلاق بطولة الدورى الممتاز، والتي خسرها الفريق بهدف مقابل لاشيئ سجله أيمن الصفاقسي في الشوط الثاني.

ويسعى مجدى عبدالعاطى لخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بعدما خسر مباراته الأولى، متسلحاً بالصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.