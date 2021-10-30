أخبار عاجلة

استشاري تغذية: التوت البرى يكسر الدهون المتراكمة منذ سنوات -
جامعة عين شمس تنظم ندوة حول برامج الشهادات المهنية -
«الضوينى» يشهد حفل تخرج طلاب تايلاند من جامعة الأزهر -
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف تفاصيل حادث أمني على شاطئ إيلات -
استشاري: المنشطات الجنسية قد تؤدي إلى حدوث نزيف -
السفير العراقي في الأردن يحذر من عمليات احتيال -
بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران -
مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار -
خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل -
منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

البرهان : صححنا المسار.. وحكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد

Print
البرهان : صححنا المسار.. وحكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد البرهان : صححنا المسار.. وحكومة حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن تكون القرارات التي اتخذها قبل أيام، والتي شملت حل مجلسي السيادة والحكومة الحاكمين للفترة الانتقالية، بمثابة انقلاب عسكري، معتبراً أنها «تصحيح للمسار».

وقال البرهان، نشرت اليوم السبت، إن «من يظن أن هذا انقلاباً فهو غير صادق، لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضا، ولكن ما حدث تصحيح للمسار والعملية الانتقالية».

وحول الانتقادات الدولية لتحركاته الأخيرة، أضاف البرهان أنه توقع مثل هذه الردود لأن الإعلام جزء كبير منه غير صادق وغير أمين، ينقل وقائع وحقائق لا ينظر إليها العالم.

وأوضح أن الإعلام كان مضلّلاً، مشيراً إلى أن كثيرا من الحقائق غير معلومة للناظر إلى الخريطة السياسية السودانية.

وذكر أن حكومة عبدالله حمدوك عجزت عن معالجة الأزمات في البلاد، لافتاً إلى أن إبعاد رئيس عن منزله في بداية الحراك كان بسبب وجود معلومات حول استهدافه.

وحول مدى أهمية القرارات الأخيرة لاستقرار السودان، أجاب بأنه “بالنظر للخريطة السياسية والاجتماعية، كان بها خلل كبير في مسار الفترة الانتقالية، حيث عجزت خلالها الأحزاب المكونة للائتلاف، عن التوافق على أي من موضوعات الساعة”.

وتابع البرهان «الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

بسبب ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتكثيف الحملات على الأسواق

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

وزارة الإسكان تكشف تفاصيل نقل موظفي الحكومة للعاصمة الإدارية

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا

الجيش السوداني: تشكيل الحكومة بات وشيكا