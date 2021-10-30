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كورونا تبعد طلعت يوسف عن مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

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كورونا تبعد طلعت يوسف عن مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كورونا تبعد طلعت يوسف عن مباراة الإسماعيلي وسيراميكا

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يغيب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي، عن مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، والتى من المقرر أن تقام غداً الأحد، على أرض ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب عدم شفاءه من الإصابة بفيروس كورونا، والتى غاب بسببها المدير الفنى عن مباراة فريقه الماضية أمام الأهلي.

وخسر الدراويش برباعية نظيفة من الأهلي على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز، ونصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب في هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله، ويقود محمد إبراهيم المدير العام، تدريبات الفريق، لحين تعافى المدير الفنى.

المصرى اليوم

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